Дина Аверина об отнятом золоте Олимпиады: «Мы никогда не поднимаем эту тему»

Дина Аверина о скандале на Олимпиаде в Токио: Мы никогда не поднимаем эту тему

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

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В 2021 году гимнастка завоевала серебро, прервав 20-летнюю историю побед российских спортсменок в личном многоборье. Ее сестра Арина не получила ничего.

Российская гимнастка Дина Аверина поделились с поклонниками чувствами относительно результатов Олимпиады-2021 в Токио, когда она с сестрой Ариной столкнулись с несправедливостью. Спортсменка получила серебро, став первой за 20 лет россиянкой без высшей награды в личном многоборье. Арина не выиграла ничего.

Ни одно обстоятельство не повлияло на судей. Дина осталась второй, хотя ее главная соперница из Израиля Лина Ашрам допустила серьезный промах — уронила ленту в ходе выступления. Прошло время, относиться к ситуации более спокойно уже получается, пусть результаты и не лучшие. У Авериной в коллекции все еще 18 золотых медалей чемпионатов мира, да и серебро Олимпиады — это почетно. Свои достижения девушка ценит высоко.

«Это хоть какая-то, но медаль. Вот сейчас я это понимаю. Обидно четвертое место, а за второе есть медаль, я могу на нее посмотреть. Я, кстати, на нее долго не смотрела, а сейчас могу с уверенностью сказать, что я все прошла не зря. Этот путь был самым прекрасным, что бы ни было, что бы кто ни говорил. В глубине души я все равно рада, что смогла остаться на пьедестале», — рассказала Дина в интервью Азизе Рауповой.

Больше всего спортсменке обидно за сестру. В Токио она по-настоящему боялась, что Арина не выдержит удара и сведет счеты с жизнью. Страсти улеглись, опасения оказались напрасными, но при сестре Дина никогда не поднимала тему соревнований 2021-го. Девушки не обсуждали ни подготовку, ни ход состязаний, ни свои успехи.

«Когда я приехала в Олимпийскую деревню, побежала в комнату, потому что я думала, что Ариша выбросится сейчас из окна. Не знаю, почему у меня были такие мысли. А она просто сидела неподвижно на полу и плакала. Ни с кем не разговаривала, понятное дело, ни с Ириной Александровной (Винер), ни со мной. Мы всю ночь не спали потом», — поделилась гимнастка.

В феврале 2024 года гимнастки объявили о завершении карьеры. Как отметила Дина, она могла бы продолжить тренировки и выступить за Россию на Играх в Париже, если бы российскую сборную допустили до международных соревнований.

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