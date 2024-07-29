Конфискацию у коррупционеров могут распространить на все имущество семьи

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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За нарушение закона заплатит не только взяточник, но и его близкие родственники.

Конфискация как наказание за коррупционное преступление может распространиться на все имущество нарушителя, а также его наследников первой очереди. Если готовящиеся в Госдуме поправки будут внесены в Уголовный кодекс РФ, то расплачиваться придется не только незаконно нажитым, но и благосостоянием родственников. Подобные меры авторы идеи видят резонной в случаях, когда взяточник работает в составе организованной группы и отказывается сотрудничать со следствием.

Инициатор внесения законопроекта, замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин считает, что в контексте усиления борьбы с коррупцией особое внимание на законодательном уровне необходимо обратить на уголовно-правовой институт конфискации. У правоохранителей должна быть возможность практиковать такие меры на системной основе, но в данный момент они применяются редко.

«В 2019 году к ней суды прибегли всего лишь к 3,6% осужденных коррупционеров, в 2020 году — 4,1% (291 человек). За получение взятки (статья 290 УК РФ) к конфискации в 2021 году суды прибегли лишь в одном из 10 случаев (только в отношении 96 из 891 осужденных)», — отмечено в пояснительной записке к законопроекту.

В том же документе говорится, что в сегодняшнем законодательстве и судебной практике есть проблемы, не позволяющие конфискации эффективно бороться с превышениями полномочий. Пока в таких делах суд привычно лишает преступника только то, что входит в доказательную базу следователей. Депутаты уверены, что так нарушается главный принцип уголовного права — неотвратимость наказания.

Делягин предлагает конфисковать у коррупционера, его детей и родителей все (кроме имущества первой необходимости), если взяточник совершает преступление в составе организованной группы и отказывается сотрудничать со следствием. Это касается дачи или получения взятки, злоупотребления полномочиями, а также коммерческого подкупа.

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