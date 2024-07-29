Шоу в небе: под Новосибирском состоялся крупный авиационный фестиваль

Фото, видео: Савостьянов Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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В шоу приняли участие около 80 самолетов и вертолетов, а также до 70 парашютистов.

«Русские витязи» и «Барсы» покорили небо. Под Новосибирском прошел масштабный авиационный фестиваль. На аэродроме собрались тысячи гостей, чтобы посмотреть на невероятные выступления воздушных асов и целых пилотажных групп. Среди зрителей была и корреспондент «Известий» Ольга Огнева.

Несмотря на тучи, над аэродромом в Мочище ревут моторы. В небо взмывают легендарные советские Як-52.

«Барсы» — это единственная в стране женская пилотажная группа. Девушки признаются, всем этим головокружительным трюкам предшествуют долгие часы и дни на земле. Да и выбор самолета не случайный: Як — лучшая машина для тренировок.

«Зрелищные фигуры — их, на самом деле, сложнее всего понять, просто потому что вот эта вот зрелищность, она именно в тандеме с теми, кто на земле и с теми, кто в небе. Только так совершенствуются все эти выступления», — отмечает Снежана Игнатенко, пилот группы «Барсы».

Впрочем, навыки оттачивают круглый год. Никаких поблажек — летают даже зимой при низких температурах. К этому авиашоу интенсивно готовиться начали за месяц.

«Мы начинаем полностью тренировать программу, добавляем какие-то элементы, убираем. Сначала парные полеты, потом добавляется все больше и больше самолетов, и в конце приходим к тому, что летаем всю программу группой из шести самолетов», — рассказывает Дарья Дьяченко, пилот группы «Барсы».

Но все же один мужчина в группе есть — Иван Барсов — он и инструктор, и командир. В честь него, кстати, и названа команда. Иван всегда первый проверяет на себе новые элементы и фигуры. Однако порой, по его словам, ученицы устраивают ему пируэты и на земле.

«Любым коллективом управлять трудно, но женским — есть свои нюансы. Когда нужно быть чуть пожестче, нужно быть пожестче. Иначе начинается… захват власти», — замечает Иван Барсов.

И трюки «Барсов» — это только часть авиашоу. Помимо «Яков» в небе и «Сушки». Вот, например, пилот бросает истребитель в мертвую петлю. В какой-то момент громкий шум двигателя стихает, зрители даже на секунду заволновались. Но в самый последний момент самолет выныривает. Трюк удался!

После этого из самолетов Ан-2 десантируются парашютисты. 70 профессионалов с флагами приземляются в нужную точку с точностью до метра. Секретов не раскрывают. Главное, говорят — полюбить небо.

«Я когда-то в школе смотрел, как летает самолетик, из него прыгают парашютисты, и в результате я пришел в аэроклуб, совершил свой первый прыжок, и это меня привело в авиацию. Точно также сейчас большое количество молодых людей, детей, они сейчас на все это смотрят…» — рассказывает Артем Лукьяненко, начальник региональной поисково-спасательной базы в Новосибирске.

Из-за капризов погоды фестиваль растянулся почти на весь день. Но неба хватило всем — и легендарным «Русским витязям», и пилотажной группе «Русь».

В Новосибирске сегодня проходит ежегодный авиационный фестиваль, и в этом году он посвящен поддержке Вооруженных сил России. «За нашу Победу — на взлет!» — именно под таким девизом выступают участники. Сегодня здесь собралось больше количество зрителей и сейчас очередной экипаж готовится ко взлету.

Кроме того, любители авиации отмечают сразу три памятные даты: 120 лет со дня рождения легендарного летчика-испытателя Валерия Чкалова, 110 лет ПВО России и 95 лет гражданской авиации Западной Сибири.

«Те, кто служит сейчас в тылу, кто дожидается своих близких оттуда, я уверена, что это им приподнимает настроение, дух и, тем самым, они наполняют и тех, кого они оттуда ждут», — объясняет Анастасия Бегункова, пилот группы «Барсы».

В общей сложности, в небе над Мочище показали себя 80 самолетов и вертолетов. Даже несмотря на ливень и сильный ветер, пилоты ювелирно исполняют все элементы. Ведь в авиации, как говорится, самое нестабильное — это погода.