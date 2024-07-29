«Альфа» отмечает юбилей: легендарному спецподразделению исполнилось 50 лет

Фото, видео: Власов Олег / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На их счету множество блестящих операций и более 8000 спасенных заложников.

Полувековой юбилей сегодня отмечает легендарное спецподразделение. На его счету — сотни успешных операций, от освобождения заложников до ликвидации особо опасных боевиков. Офицеры «Альфы» по праву считаются элитой среди всех силовых подразделений, а большинство их подвигов до сих пор остаются под грифом «секретно». Некоторые страницы боевой истории группы «А» — у корреспондента «Известий» Романа Польшакова.

Работает «Альфа». 1995-й год. Террорист прямо у стен Кремля захватил группу южнокорейских туристов. Считанные секунды на штурм. И… все освобождены. Преступник ликвидирован.

Эта группа, группа А — Антитеррора — «Альфа», самый элитный спецназ в мире.

«Ну, это не мы сказали, это о нас так говорят, потому что, опять же, по опыту и количеству проведенных операций, по освобождению заложников в мире нет ни одного подразделения, которое могло бы поставить противовес нашему подразделению», — признает Владимир Елисеев, член совета Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

На их счету освобождение детей из захваченного автобуса в Орджоникидзе. Владикавказ, 1988 год.

«Когда взрослые находятся в заложниках — это одно, и совершенно другое, когда находятся детишки. И вот эта орджоникидзевская операция, она была очень сложная», — отмечает Сергей Гончаров, президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

И операции, в которых вообще ничего нельзя было спрогнозировать. Беслан… Москва, театр на Дубровке…

«Не только, не только „альфовцы“, но и штурмующие делали все правильно: и управление А, и управление В, и врачи, которые были потом, заходили туда», — перечисляет Виталий Демидкин, ветеран Управления «А» Центра специального назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Это самые громкие операции, а их были сотни. За 50 лет существования подразделения. По самым скромным подсчетам, они освободили больше 8000 заложников.

А начиналось все в 1974-м. В этом кабинете председатель КГБ СССР Юрий Андропов, учитывая теракт на Олимпиаде в Мюнхене, и готовясь к проведению Олимпиады в Москве, подписал приказ особой важности о создании группы А. В КГБ эту группу негласно называли группой Андропова.

Попасть в спецподразделение было крайне сложно. На начальном этапе группа насчитывала 30-40 бойцов. Вскоре штат увеличили вдвое.

«Я, например, всегда задавал первый вопрос. Служба в этом подразделении сопряжена с риском для жизни. И всегда смотрел на своего визави. Как он реагирует. Если задумался, стушевался и так далее, я после этого говорил, спасибо, идите, служите там, где вы служите», — вспоминает Геннадий Зайцев, ветеран Управления «А» Центра специального назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Впервые громко заявили о себе при штурме дворца Амина в 1979-м, в Афганистане. Наши спецназовцы против двух тысяч обученных боевиков. 45 минут и неприступная крепость — взята.

«Нас то было 52 человека… У них все было пристрелено, из танков огонь вели… И к нему подобраться — одна единственная дорога серпантинная вела», — рассказывает Михаил Картофельников, ветеран Управления «А» Центра специального назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

В 1980-х по Союзу прокатилась волна захватов самолетов. Для Героя России Андрея Кумова — одна из таких операций в Уфе стала первой серьезной боевой задачей.

«Увидел дырки от очереди над моей головой, я не слышал. И потом уже в процессе службы я четко могу понять, что когда ты выполняешь свою задачу и ты нацелен на выполнение, ты не слышишь ничего — ни взрывов вокруг, ни стрельбы в тебя тем более», — вспоминает Андрей Кумов, ветеран Управления «А» Центра специального назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

А самой сложной для себя Кумов называет операцию в Буденновске. С таким масштабом столкнулись впервые. Террористы Басаева согнали всех заложников в больницу. Более полутора тысяч местных жителей. В окнах — женщины и дети, боевики стреляли из-за их спин. На территорию штурмовая группа все-таки зашла, но потом поступил приказ выйти.

«Как командир остался один на вот этом рубеже и уже испытал на себе весь шквал вот этого огня, то есть у меня асфальт вокруг меня плавился, дымился от пуль, но ни одна пуля в меня не попала», — рассказывает ветеран.

Это фото сделано 2 сентября 2004го в Беслане. На следующий день Виталий Демидкин, вместе со своими бойцами заходил в школу… Со стороны спортзала. Говорит, попали в настоящий ад, но задачу выполнили. Уничтожили пулеметное гнездо боевиков в районе столовой.

«Но тут уже какая-то злость. Какая-то злость, и вот думаю, что как же так. Здесь мимо тебя проносят детей всех окровавленных, скорая помощь отъезжает постоянно, одна подъехала — несколько отъехало, наоборот там, подъезжают и кого-то несут на носилках, то здесь уже появляется злость. Появляется злость, и даже я не знаю, может быть, даже какая-то безрассудность, хочется просто встать и в полный рост идти на этого врага», — говорит Демидкин.

«Альфовцы», можно сказать, предотвратили и гражданскую войну. Дважды. Во время путча в 1991-м отказались штурмовать Белый дом. А это уже 1993-й. По приказу уже Ельцина вошли в Дом Советов.

За рубежом тоже наводили шорох. На Кубе боевые пловцы группы «А» обеспечивали безопасность советских судов.

«Он представился, в прошлом он вице-адмирал. Как раз в спецназе Великобритании руководил боевыми пловцами. И на чисто русском языке без акцента произнес «А на Кубе вы были не зря», — вспоминает Геннадий Зайцев, ветеран Управления «А» Центра специального назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

При выполнении боевых задач, спасая заложников и коллег, погибли 37 офицеров «Альфы». Многие операции засекречены, и вряд ли этот гриф снимут в ближайшее время. Все, как один, ветераны говорят — сейчас подготовка у бойцов совершенно другая — и вооружение, и оснащение. Но учитывая опыт именно прошлых операций, бойцы «Альфы» продолжают выполнять задачи на разных направлениях.