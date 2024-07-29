Небо под замком: как российские системы ПВО прикрывают наши войска под Купянском

Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru

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Действия расчетов позволяют пехоте быстрее продвигаться вперед.

На Купянском направлении продвигаться российским подразделениями помогают системы ПВО. Они надежно прикрывают небо, обеспечивая безопасную работу военных не земле. Корреспондент «Известий» Денис Кулага наблюдал за действиями расчетов.

Следовать за расчетами ПВО на Купянском направление — целое испытание. За день одна такая единица наматывает около ста километров.

Это уже пятая смена точки у расчетов ПВО за этот день. Дело в том, что по нормативам работать на одном месте можно не больше часа. За это время работает купол, за это время можно определить цель. Но и сам расчет за это время становится уязвимым.

От мелких воздушных вредителей систему прикрывает мобильная огневая группа.

Пока дежурим с огневой группой, замечаем, что расчеты «Бука» приведены в боевую готовность.

«Бук» встречает массированную атаку. Техника уходит, ее прикрывает, как говорят в 20-й гвардейской армии, старшие братья — расчеты С-300. Получается, пока одни расчеты защищают армию на передовой — от пехоты до артиллерии, другие накрывают своим куполом уже малые системы ПВО.

Зловещий черный дым расстилается в непосредственной близости от расчетов ПВО на горизонте. Это говорит о том, что враг пытается прощупать эту местность в поисках наших расчетов. Но пока без результата.

Зато свою результативность всегда рады продемонстрировать сами бойцы 20-й армии. Здесь даже появился импровизированный музей достижений последнего месяца.

Под прикрытым небом намного увереннее чувствуют себя войска группировки «Запад», потому и удается на Купянском направлении быстрее теснить врага за левый берег Оскола.