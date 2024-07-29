«Она воспряла»: Успенская поддержала Алсу, которая разводится с мужем

Успенская поддержала певицу Алсу в связи с ее разводом: Пусть поживет для себя

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ЭДУАРД_КОРНИЕНКО

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Как отметила королева шансона, она всегда выбирает сторону женщины.

Певица Любовь Успенская заявила, что поддерживает свою коллегу Алсу в непростой ситуации — та переживает развод после 17 лет брака с бизнесменом Яном Абрамовым, которому родила троих детей. По мнению исполнительницы шансона, Алсу сильно изменилась в последнее время. Кроме того, на дне рождения Анатолия Цоя она подчеркнула, что всегда выбирает сторону женщины в конфликте. Об этом сообщают журналисты портала The Voice.

Брак Алсу и Яна Абрамова долгие годы считался идеальным. Теперь его обсуждают с разочарованием. Есть мнение, что семью разрушила бывшая подружка рэпера Тимати Анастасия Решетова, якобы нынешняя любовница предпринимателя. Успенская тоже читает новости и не хочет остаться в стороне. Она уверена, что Алсу в будущем непременно встретит надежного спутника.

«Она очень достойная девушка, достойная мать, потрясающая и красивая женщина. Это личное дело. Я, конечно, на стороне женщины всегда. Надеюсь, что она еще будет счастлива. Я смотрю, Алсу сейчас воспряла. Мне кажется, свободу почувствовала, ее стало больше по телевизору. Я желаю ей успехов. Пусть поживет для себя, для своего творчества», — сказала Любовь Залмановна.

Успенская вспомнила и свою неудачу в семейной жизни. Последний из четырех браков был особенно травмирующим. По словам певицы, ее все время «давили», и она почувствовала облегчение, когда развелась.

Ранее 5-tv.ru выяснял, за что неверный муж выгнал Алсу из ее же дома.