Эвакуировано 96 человек: в Башкирии проходят спасательные мероприятия в зонах подтопления
В Башкирии спасли около 100 человек в зонах подтопления
Фото: Telegram / МЧС Башкортостан/ mchsrb01
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
МЧС приходится работать на 23 локациях республики сразу.
Около 100 человек эвакуировано с затронутых наводнением территорий Республики Башкортостан. Об этом заявило главное управление МЧС России по республике в своем официальном Telegram-канале.
Спасатели одновременно работают на 23 локациях — в основном, это придомовые территории, но также отмечаются случаи и размытия участков дорог.
«Всего подтоплено 15 домов, 59 придомовых территорий. Эвакуировано 96 человек, из них 29 детей. Пострадавших нет», — говорится в заявлении республиканского отделения МЧС РФ.
В данный момент спасатели оказывают помощь пострадавшему населению, продолжают мониторить развитие ситуации.
Ранее 5-tv.ru писал, что продолжительные осадки стали причиной разрушения плотины в Челябинской области. В частности, в Карабашском городском округе был введен режим чрезвычайной ситуации из-за наводнения. Больше всего от затопления пострадал поселок Киолим. Все жители были эвакуированы, восемь человек разместились в пунктах временного пребывания. Повреждено 20 домов.