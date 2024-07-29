Двухлетний ребенок выпал из окна квартиры в Москве

Фото: Depositphotos / hrabar

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Квартира, в которой находилась девочка, расположена на третьем этаже многоквартирного дома.

Двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на третьем этаже в Москве. Подробности инцидента раскрыла в своем Telegram-канале столичная прокуратура.

Известно, что квартира располагалась в доме на проспекте Вернадского.

«Оставшись на непродолжительное время без присмотра, она забралась на стул, затем на стол, который стоял около подоконника, и, оперевшись на москитную сетку, выпала из окна», — отмечается в опубликованном заявлении.

Расследованием обстоятельств произошедшего занимается прокуратура района Тропарево-Никулино.

Ранее 5-tv.ru писал, что подросток выпал из окна больницы в Москве и погиб. Известно, что мальчик лечился от системной красной волчанки. Родители подростка настаивают на халатности врачей, оставивших его в процедурной одного, медики выдвигают свою версию — суицид. При этом мать ребенка находилась в здании больницы, но была временно изолирована он сына. Однако о трагедии она узнала только тогда, когда в медучреждение приехала полиция.