Сергей Зверев исполнил популярный хит «Матушка»

Фото, видео: Тараканов Вадим / ТАСС; 5-tv.ru

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Шоумен спел песню на дне рождении подруги.

Знаменитый российский парикмахер, певец и шоумен Сергей Зверев исполнил популярный хит Татьяны Куртуковой «Матушка» на дне рождения своей подруги, певицы Александры Палиновой, выступающей под псевдонимом Sandra Top. Эксклюзивные кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Празднование 18-летие певицы прошло в одном из столичных баров. Известно, что дресс-код мероприятия подразумевал наряды в красном и черном цветах. Так Сергей Зверев выбрал для выступления русскую рубашку-косоворотку розоватого оттенка, богато расшитую пайетками и расписанную традиционными узорами. На голове эпатажный певец носил оверсайз картуз, украшенный цветами. Учитывая образ Зверева, не удивителен и выбор песни, которую он исполнил для своей подруги.

Шоумен и певица знакомы давно. Так ранее, в 2023 году, их видели вместе на красной дорожке российской национальной музыкальной премии «Виктория». Тогда Sandra Top презентовала свой новый хит «Ромашки».

Ранее 5-tv.ru писал, что Зверев раскритиковал любителей публиковать фото в купальнике.