Блогер Никита Федянин погиб в Мали

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Автор Telegram-канала Grey Zone оказался в колонне, которую расстреляли местные боевики.

Блогер, автор Telegram-канала Grey Zone Никита Федянин погиб в Мали во время атаки боевиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении блогера.

Уточняется, что 31-летний Федянин, известный под позывным «Белый», некоторое время назад приехал из Центральноафриканской Республики (ЦАР) в Мали с намерением сделать серию репортажей о местной армии. В августе он планировал заняться обработкой отснятого материала.

Боевики-туареги расстреляли колонну, в которой находился блогер. Вместе с ним погибли около 80 человек, еще 17 были взяты в плен. Власти Мали данную информацию официально пока не подтверждают.

Другой популярный российский блогер — Татьяна Озолина, известная как МотоТаня, погибла в ДТП на трассе Милас-Секе в Турции 22 июля. Причиной гибели, по словам турецкого байкера Онура Обута, стала ошибка Озолиной при обгоне грузового автомобиля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Севастополе в ДТП погиб блогер Михаил Касперов, известный как «Миша из Канады».