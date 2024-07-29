«Я еще скажу свое слово»: Гагарина возмутилась исчезновением своих песен

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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В конце июня певица попала под санкции Евросоюза.

Певица Полина Гагарина впервые отреагировала на санкции со стороны Запада. Она считает неправильным то, что из-за ограничений поклонники не могут слушать ее песни, сообщает TheVoice.

По мнению знаменитости, никто не имеет право запрещать искусство.

«Я считаю, что музыка, как и любое искусство, создана для того, чтобы исцелять и вдохновлять! И ее должны продолжать слушать люди, которые меня любят, и легко ее искать! Никто не имеет право запрещать музыку, поэтому я еще скажу свое слово», — заявила она.

В конце июня Полина Гагарина, как и многие другие российские артисты, попала под санкции. Это был 14-й пакет санкций Евросоюза против РФ. Теперь хиты певицы нельзя найти на Apple Music. Ее песни также пропали из Spotify.

Недружественные страны усилили санкционное давление на Россию в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. Москва неоднократно отмечала, что стране удается сохранять высокие экономические показатели, а Запад своими ограничениями вредит только себе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гагарина стала первой девушкой, собравшей стадион в Лужниках.