«Выколоты глаза»: Кристина Асмус пожаловалась на травлю в театре Ермоловой

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Актрисе пришлось обратиться к художественному руководителю Олегу Меньшикову.

Актриса Кристина Асмус рассказала о неадекватном поведении одного из коллег в театре Ермоловой. По ее словам, неизвестный несколько месяцев выкалывал глаза на фотографии знаменитости, которая стояла в коридоре культурного заведения. Об этом она сообщила, став участницей одного из YouTube-шоу.

Актеры театра снялись для фотовыставки, которая какое-то время проходила в центре столицы. А после ее завершения снимки перевезли в сам театр. Но именно с фотографией Кристины произошла ужасная история. Фото актрисы подвергалось вандализму несколько месяцев.

«Мы их оставили в коридоре. Так они чудесненько туда вписались. Какое-то время назад я прихожу в театр, думаю, какой-то странный блеск в глазах у меня на фотографии. Подхожу ближе, а там выколоты глаза!» — рассказала Асмус.

Через неделю актриса заметила, что на фотографии также прокололи рот. А после щеки, живот и другие части тела. Фото Кристины постепенно уничтожали.

Актриса обратилась к художественному руководителю театра Олегу Меньшикову. Тот предложил ликвидировать фотографию или забрать ее домой, но артистка не согласилась.

«Я говорю: „Не надо. Зачем? Это слабость от меня. Иначе, я боюсь, мне это не нравится. Нет. Зачем?“ Я оставляла ее там и следила за тем, как человек приходит и эту фотографию уничтожает и, тем самым, показывает отношение ко мне», — объяснила она.

Кроме того, актрисе предлагали установить скрытую камеру наблюдения, но она отказалась. Асмус продолжила работать в театре, несмотря на угрозу со стороны злоумышленника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Асмус заговорила об абьюзивных отношениях с Евдокимовым.