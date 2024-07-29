Камала Харрис уже собрала кругленькую сумму на свою предвыборную кампанию

Фото: www.globallookpress.com / Kenny Holston - Pool via CNP

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На этой главному противнику Дональда Трампа в президентской гонке потребовалась неделя.

Вице-президент США Камала Харрис, вступившая в президентскую гонку вместо действующего главы страны Джо Байдена, за неделю собрала 200 миллионов долларов на проведение предвыборной кампании. Об этом говорится в соответствующей публикации ее предвыборного штаба в социальной сети X.

В сообщении также отмечается, что более половины (66 процентов) средств из этой суммы поступили от американских граждан и компаний, делающих пожертвования впервые.

Кроме того, предвыборный штаб Харрис сообщил о привлечении к работе 170 тысяч волонтеров.

Ранее 5-tv.ru писал о новом кандидате в президенты США от демократов — что известно о Камале Харрис. В частности, после окончания университета и колледжа, Харрис начала работать в окружной прокуратуре округа Аламеда штата Калифорния. В 2003-м она была избрана окружным прокурором Сан-Франциско и проработала на этой должности до 2011-го. Победа на тех выборах сделала ее первой темнокожей женщиной в истории США, которая заняла этот пост.