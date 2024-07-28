МОК извинился за церемонию открытия Олимпиады в Париже

Фото: Reuters / LOIC VENANCE

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Комитет выступил с заявлением после волны возмущения, прокатившейся по всему миру.

Международный олимпийский комитет (МОК) принес публичные извинения за скандальную церемонию открытия Олимпиады 2024 года в Париже, поддержав позицию оргкомитета Игр.

«МОК принял к сведению и приветствует разъяснения, данные оргкомитетом Игр в Париже относительно церемонии открытия», — говорится в заявлении МОК в соцсети X.

До этого директор оргкомитета Игр по коммуникациям Анн Дешам на брифинге извинилась за церемонию открытия Олимпиады в Париже. По ее словам, организаторы хотели «отпраздновать разнообразие общества», а не продемонстрировать неуважение к социальным группам.

Церемония открытия летних Игр прошла в пятницу вечером на берегах реки Сены. Концертная программа собрала в себе «существ» всех мастей и видов. На балконах замка Консьержери выступали металлисты Gojira, в окнах стояли фигуры с отрубленными головами, среди них была и Мария-Антуанетта, чью голову отсекли на гильотине во времена французской революции.

На небольшом пьедестале выступали и другие страшные личности в развратных одеждах. Что там только не показали: и ползающих в неподобающем виде мужчин, и голого бога Диониса, прикрывающего только интимное место, и даже имитацию полового акта.

Российские и иностранные пользователи сети сошлись во мнении, что Олимпийские игры можно смело назвать сборищем «фриков» и плевком в сторону моральных ценностей. Обширную концертную программу не спасло даже участие известных исполнителей, среди которых были Леди Гага и Селин Дион.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами заявил, что некоторые фрагменты церемонии открытия Олимпиады в Париже были совершенно отвратительными. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала церемонию открытия Олимпийских игр одной сплошной провокацией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американская компания C Spire намерена отозвать рекламу с Олимпиады в Париже после пародии на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, показанной в рамках церемонии открытия.