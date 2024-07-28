«Много били»: Асмус рассказала о тяжелых воспоминаниях о детстве

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Однако, по признанию актрисы, ей есть чем гордиться.

Актриса Кристина Асмус призналась, что в детстве пережила тяжелые моменты физического насилия. Об этом она рассказала для интервью на одном из шоу для YouTube.

Вспоминая эпизоды из прошлого, она назвала их «деспотичным воспитанием».

«Меня много били, меня не принимали. Мне никогда не говорили, что любят меня. Да много чего было… И голодом меня морили», — откровенно рассказала Асмус.

При этом сейчас знаменитость довольна собой. По словам Кристины Асмус, она сумела создать поддерживающее и доверительное отношение со своей дочерью Анастасией, которая родилась в браке с шоуменом Гариком Харламовым.

«Мне часто мама — у нее очень сложная жизнь — говорила о том, что „вот со мной так (обращались — Прим. ред.), значит, я и с вами так“. Мне кажется, что это в корне неправильно», — считает актриса.

Ранее 5-tv.ru рассказывала, что Асмус заговорила об абьюзивных отношениях с Евдокимовым.