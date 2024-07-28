«На счастье»: Путин успокоил разбившего бокал на приеме иностранного гостя

Фото: © РИА Новости / Сергей Савостьянов

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Инцидент произошел на приеме по случаю Дня ВМФ в петербургском Адмиралтействе.

Президент РФ Владимир Путин успокоил иностранца, разбившего бокал с шампанским на приеме в Адмиралтействе в Петербурге.

По случаю Дня ВМФ на прием были приглашены командиры кораблей из Китая, Индии, Алжира, а также командиры военно-морских сил Египта, Вьетнама, Азербайджана и ряда других стран.

Российский лидер произнес перед гостями речь, после которой официанты начали разносить напитки.

Один из иностранцев случайно разбил бокал с шампанским и попытался собрать осколки, однако Путин успокоил его и отметил символичность ситуации.

«У нас есть примета — это на счастье!» — сказал глава государства.

Ранее в этот день Путин открыл в Северной столице памятник русскому адмиралу Федору Ушакову, отметив в торжественной речи, что ратное искусство новаторство флотоводца во многом определили дальнейшее развитие отечественного военного флота.

Памятник Ушакову установили на площади Труда, перед Центральным военно-морским музеем. Его высота почти восемь метров, при этом размер самой фигуры адмирала — 3,6 метра.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин посетил Александро-Невскую лавру в Петербурге.