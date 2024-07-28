Три пальца и огромная голова: как будет выглядеть человек через миллионы лет

Ученый-биолог Аверьянов: внешне человек будущего не будет отличаться от нас

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Некоторые виды динозавров в ходе эволюции трансформировались в птиц. Произойдет ли что-то подобное с людьми?

Правда ли, что через миллионы лет человек будет иметь огромную голову, а количество зубов и пальцев у него уменьшится? Об этом газета aif.ru поинтересовалась у ученого-биолога Александра Аверьянова, попросив его прокомментировать прогноз советского палеонтолога Алексея Быстрова.

Дело в том, что Быстров еще в 1957 году в своей монографии «Прошлое, настоящее, будущее человека» описал гипотетический облик «человека разумнейшего», который сформируется через миллионы лет.

По мнению советского ученого, в процессе эволюции у человека значительно увеличится мозг, вследствие чего голова приобретет огромные размеры. При этом из-за изменений в системе питания количество зубов у него сократится.

Кроме того, кардинальные изменения образа жизни и приоритетов развития приведут к тому, что у людей останется всего два ребра в скелете и по три пальца на руках. При этом лопатки будут лежать на тазовых костях, а в позвоночнике останется шесть позвонков.

Также Быстров считал, что человек станет медленнее развиваться и будет достигать зрелого возраста к 40 годам. При этом им значительно меньше будут руководить инстинкты и сексуальные эмоции, чем современными людьми.

В свою очередь Аверьянов полагает, что облик человека будущего кардинально не будет отличаться от облика современных людей, поскольку к подобным метаморфозам нет предпосылок.

«Я думаю, что внешне человек не изменится, поскольку на него не действует естественный отбор. Могут меняться физиологические признаки — например, возраст полового созревания смещается на все более раннюю стадию или увеличивается рост людей — но это определяется больше социальными причинами», — пояснил ученый.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как ожирение стало главной проблемой человечества.