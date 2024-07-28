Умер второй пострадавший при крушении легкомоторного самолета в КЧР

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Второй пострадавший при крушении легкомоторного самолета в Карачаево-Черкесии скончался в больнице. Об этом сообщили 5-tv.ru в министерстве здравоохранения республики.

Известно, что самолет потерпел крушение днем 28 июля в районе населенного пункта Красный Курган. На борту находились два человека. Один из них умер на месте от полученных ранений, второй был экстренно госпитализирован, он скончался в стенах больницы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Ранее 5-tv.ru писал, что Ми-28, выполнявший плановый полет, потерпел крушение в Жиздринском районе Калужской области, экипаж вертолета погиб. Предварительной причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность.