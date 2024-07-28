«Никогда не уличите меня»: худрук открытия Олимпиады попытался оправдаться после скандала

Фото: www.globallookpress.com / Dirceu Portugal

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Представление, похожее на пародию на работу Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», вызвало широкую критику со стороны общественности.

Художественный руководитель церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже Томас Жолли попытался оправдаться за насмешки над христианством и связи одной из сцен мероприятия с «Тайной вечерей» Леонардо Да Винчи. Об этом пишет французская газета Le Figaro.

«Я думаю, было совершенно ясно, что это за столом был (древнегреческий бог. — Прим. ред.) Дионис. Он здесь, потому что он бог праздника, вина и отец Секваны, богини реки (Сены. — Прим. ред.). Идея была, скорее, в том, чтобы устроить большой языческий праздник, связанный с богами Олимпа», — высказался Жолли.

Стремление сделать некую аллюзию на «Тайную вечерю» он опроверг. К слову, именно она стала поводом для волны общественного осуждения.

«Вы никогда не уличите меня в желании что-либо высмеять или очернить. Я хотел провести церемонию, которая примиряет и восстанавливает (общество — Прим. ред.)», — заявил Томас Жолли.

Устроенное на церемонии открытия Олимпийских игр шоу многие зрители сочли за пародию на работу Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Вместо Христа и его учеников на сцене стояли ярко одетые неформалы, которые буквально устроили разврат. Там в неподобающем виде ползали мужчины, вышел полуголый бог Дионис, а некоторые артисты даже пытались изобразить имитацию полового акта. Сотни людей восприняли это выступление за богохульство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пародия на «Тайную вечерю» на Олимпиаде вызвала большой скандал.