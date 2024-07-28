Эрдоган дал пощечину не поцеловавшему его руку ребенку

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

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Президент Турции «наказал» пятилетнего мальчика за нарушение традиции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ударил по лицу пятилетнего мальчика, который не поцеловал ему руку. Инцидент произошел на церемонии вручения ключей от квартир пострадавшим от землетрясения жителям города Ризе. Прямую трансляцию события вели турецкие телеканалы.

На кадрах видно, как к турецкому лидеру подходит ребенок и, вместо того чтобы поцеловать ему руку, просто смотрит на него. Не дождавшись проявления уважения, Эрдоган легонько хлопнул ребенка по щеке. Тот, опять не поняв, что он него требуется, решил пожать руку президента. И только после подсказки взрослых мальчик, наконец, поцеловал руку Эрдогана и коснулся ее лбом.

Целовать руку главе государства — турецкая традиция. Дав пощечину ребенку, Эрдоган показал таким образом, что требует проявления уважения.

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