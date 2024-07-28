В Москве состоялась церемония прощания с МотоТаней

Фото, видео: Instagram* / tanechkaozolina; 5-tv.ru

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Блогер насмерть разбилась в жестком ДТП в Турции.

Церемония прощания состоялась в Москве с блогером Татьяной Озолиной, более известной как МотоТаня. Проводить популярную байкершу в последний путь приехали родные, близкие и представители московского мотосообщества. Кадры с места появились в распоряжении 5-tv.ru.

Весь зал утопает в цветах и траурных венках. Присутствовавшие на церемонии разбиты от горя. Во время прощания маме Татьяны стало плохо. Сдержать слез не смог и отец покойной, а на ее 13-летнем сыне буквально не было лица.

Татьяна Озолина погибла в ДТП в Турции 22 июля. Авария произошла на трассе Милас-Секе. По данным СМИ, ее кремируют, а прах отправят в родной город Тара в Омской области.

В 2012 году блогер перебралась из Омской области в Москву. Сразу после получения водительских прав она осуществила свою мечту — купила первый собственный мотоцикл. Страсть к байкам передалась ей по наследству: отец увлекался мопедами, а дедушка возил ее в коляске «Урала». В соцсетях у МотоТани было несколько миллионов подписчиков.

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