«Мы не увидим ее»: британцы встревожились после новостей о здоровье Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон больше не будет появляться на публике, чтобы дать себе отдых

Фото: www.globallookpress.com / I-Images

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Принцесса Уэльская решила полностью сосредоточиться на своем восстановлении. Как она себя сейчас чувствует?

Болеющая раком принцесса Уэльская из-за своего состояния решила в ближайшее время не появляться на публике и дать себе отдых. Длительный отпуск должен помочь ей справиться с серьезной болезнью, передает слова инсайдеров из королевской семьи портал Сheat Sheet.

«Она собирается отдыхать до конца лета. Мы не увидим ее в ближайшее время. Возможно, осенью она снова выйдет в свет», — резюмировал общее мнение журналист Роб Шутер.

Кейт Миддлтон после долгого отсутствия бывала на нескольких мероприятиях, в том числе, на параде в честь короля Карла III. Но решила остановиться.

«Мне сообщили, что ее здоровье все лучше и лучше. Но она взяла длительный отпуск, поскольку болезнь серьезная», — сообщает другой источник.

Принцесса решила полностью сосредоточиться на своем восстановлении и семье. Общественность переживает за любимицу публики и за то, что теперь вновь наступит молчание, которое породит множество теорий.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что стало известно о тайных посланиях принца Гарри к Кейт Миддлтон.