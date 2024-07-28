В Карачаево-Черкессии потерпел крушение легкомоторный самолет

Фото: Telegram / Официальный канал Западного МСУТ СК России / zmsutskr

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На место происшествия прибывают экстренные службы.

В Карачаево-Черкессии в районе населенного пункта Красный Курган потерпел крушение легкомоторный самолет. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Уточняется, что на борту воздушного судна находились два человека. В МЧС по республике сообщили, в свою очередь, что один из находившихся на борту человек погиб, а второй был экстренно госпитализирован.

На место ЧП прибывают экстренные службы. Причины произошедшего пока устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что 27 июля Су-34 ВКС РФ потерпел крушение в Волгоградской области. Самолет упал при выполнении планового учебно-тренировочного полета.