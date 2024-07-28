Роберт Дауни-младший станет злодеем в новых «Мстителях»
Роберт Дауни-младший сыграет злодея Доктора Дума в новых «Мстителях»
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Faye Sadou
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Он вернется! Режиссерами двух фильмов выступят братья Джо и Энтони Руссо.
Роберт Дауни-младший вернется в киновселенную Marvel, но уже не в любимом всеми образе Железного человека, а в непривычной роли злодея. Актер сыграет Доктора Дума в двух новых фильмах.
«Новая маска — та же задача», — передает слова артиста The Hollywood Reporter.
Суперзлодей обладает сверх интеллектом и магическими способностями. Известно, что премьера кинокартины «Мстители: Судный день» запланирована на май 2026 года, а премьера «Мстителей: Тайные войны» на май 2027 года.
Режиссерами фильмов выступят братья Джо и Энтони Руссо, которые были постановщиками двух последних частей «Мстителей». Сценарием займется Стивен МакФили, который также уже работал над фильмами киновселенной.
История Железного человека завершилась в части «Мстители: Финал», вышедшем в 2019 году. С тех пор Дауни-младший не появлялся в фильмах студии, но заявлял о желании вернуться.
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