«Нашел объявление и пошел»: Сергей Пенкин работал дворником
Сергей Пенкин в юности работал дворником, чтобы получить московскую прописку
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков
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Заслуженный артист РФ после переезда в столицу первое время спал на полу под столом.
Заслуженный артист РФ Сергей Пенкин в молодости работал дворником, чтобы получить московскую прописку и поступить в училище. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-шоу.
После армии артист переехал в столицу и мечтал поступить в музыкальное училище имени Гнесиных, но получилось у него это далеко не с первого раза. Первое время певец спал под столом на полу в квартире у друзей, пока однажды не увидел объявление о работе дворником.
«В 1984 году нашел объявление и пошел», — вспоминает музыкант.
Уже тогда он понимал, что ему нужно получить прописку в Москве. Так началась его новая жизнь.
Музыкант также признался, что у него нет второй половинки и все свое свободное время он пытается проводить с близкими, так как боится одиночества. Хоть собственных детей у него нет, Пенкин обожает своих племянников.
Семья для него на первом месте, а не светские мероприятия и псевдодружба с коллегами.
«Вот прям взасос мало с кем дружу, но хорошие отношения с кем-то я поддерживаю. Просто я не люблю, когда приглашают на какие-то эти вечеринки. Меня раздражают эти понты, этот пафос, я устаю от него», — поделился музыкант.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Сергей Пенкин решил открыть дом престарелых с музыкантами и стриптизершами.