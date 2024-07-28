Продуктивные выходные: китайский гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа

Фото, видео: 5-tv.ru

На что следует обратить внимание на грядущей неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 29 июля по 4 августа 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Мягкое начало недели тихо подводит нас к весьма ярким и потенциально продуктивным субботе и воскресенью — если что-то важное намечать, то обратите внимание на эти дни.

Осторожнее с днем разрушителя в пятницу, и резко негативным вторником, на который нельзя планировать слишком много всего, чтобы не получить негатив в долгосрочной перспективе.

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Понедельник, 29 июля 2024 года

5-tv.ru

День Деревянной Лошади. Известен также как день Пустоты. Но благодаря позитивной звезде Небесное Помилование обретает положительный оттенок и сглаживает негатив. В этот день хорошо завершать проекты, подводить итоги.

Медицинские процедуры постарайтесь перенести на другое время из-за звезды болезней. Сама структура располагает к благополучному завершению дел этого дня.

Совет: вы выдержите испытание. Если ваше желание скромно и разумно, оно точно исполнится.

Вторник, 30 июля 2024 года

5-tv.ru

День Деревянной Козы. Излишняя активность в этот день приведет к проблемам, трудностям и препятствиям в жизни. Виной тому Ша Ци (негативная энергия), приходящая в центральный дворец.

В такой день допустимо обращаться за медицинской помощью, проводить незначительные встречи, планировать. День может быть хорош для экзаменов и работы с документами. Но главное не перегружать себя.

Совет: оставайтесь на месте, и проясните ваши понятия о правильном и неправильном. Общайтесь! Трудитесь ради общего блага. Колодец питает всех жаждущих и не истощается.

Среда, 31 июля 2024 года

5-tv.ru

День Огненной Обезьяны. Прекрасный день для очищения, генеральной уборки, устранения хаоса из вашей жизни.

Подписание контрактов и соглашений будет успешным. А встреча с наставниками пройдет хорошо.

Однако Ци этого дня слабовата для важных мероприятий и стартов, и поэтому лучше ограничиться рутинными занятиями.

Совет: соединение с другими людьми принесет вам пользу. Путь открыт, действуйте быстро. Прощайте, радуйтесь новой свободе.

Четверг, 1 августа 2024 года

5-tv.ru

День Огненного Петуха. Неплохой день для инвестирования, сбора долгов, подписания контрактов, повышения по службе и открытия незначительных частей крупных проектов. Хорошо в такой день отдыхать — благоприятные звезды создадут общий позитивный фон и настроение.

День также сулит помощь от благородных людей. Но будьте внимательнее — в нем кроется множество подводных камней, и поэтому следует продумывать каждый шаг с особенной тщательностью.

Совет: действуйте через женщину и женское начало инь. Мир создается через взаимодействие.

Пятница, 2 августа 2024 года

5-tv.ru

День Каменной Собаки. День разрушителя идеально подходит для расставания с лишним, очищения, расхламления, резкого прерывания проектов и избавления от чего-то раз и навсегда.

День разрушителя не подходит для начала, запуска, старта. К тому же он оказывается в структуре обратного отклика, и энергии этого дня дают события вверх дном, потенциальные конфликты и разногласия.

Совет: уменьшение избытка и смиренное служение рождает чувство внутреннего достоинства. Через смирение вы можете достигнуть желаемого.

Суббота, 3 августа 2024 года

5-tv.ru

День Земляной Свиньи. Собирает в себе Огненную звезду и может дать поддержку всем делам связанным с бумагами, документами, любой писаниной.

В такой день хорошо устраивать свадьбу и закладывать фундамент нового проекта или здания. Он превосходно подойдет, для того чтобы спрятаться и изучить секретные дела, разрабатывать стратегии и проводить исследования.

Совет: время созерцать без активного действия. Будьте уверены в себе. Избавьтесь от предвзятых идей и убеждений.

Воскресенье, 4 августа 2024 года

5-tv.ru

День Стальной Крысы. Прекрасный день для любых земляных работ, любых стартов, начал, всякого рода запусков и импульсов для новых проектов. Хорошо приступать к обучению, начинать ремонт, проводить собрания, подписывать документы.

Следует только быть внимательнее при работе с любыми финансовыми инструментами, поскольку день несет в себе риски денежных потерь.

Совет: хорошее время для того, чтобы начать крупный проект или основать новое предприятие. Исправляйте ошибки. Избавьтесь от старых представлений.

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