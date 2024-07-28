«Сбежала к Александру Барыкину»: Сергей Пенкин о неудачах в личной жизни

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Певцу не удалось обрести счастье со своей первой невестой.

Первая невеста заслуженного артиста РФ Сергея Пенкина сбежала от него к поп-рок-музыканту Александру Барыкину. Об этом певец рассказал в интервью на YouTube-шоу.

Возлюбленной артиста была композитор Раиса Саед-Шах — с ней он планировал связать свою судьбу, но не сложилось. Невеста ушла от него к другому.

«Первая, с которой должны были пожениться, сбежала к Александру Барыкину. У нее мама еврейка, а папа — из Непала. И у нее в паспорте написано — непалка», — рассказал Сергей.

Примечательно, что совместная жизнь у Раисы и Александра тоже не сложилась. Музыкант ушел к ней от своей жены Галины. Пара ждала ребенка, но, видимо, их чувства охладели, и Барыкин снова вернулся к своей жене.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как Сергей Пенкин планирует проводить свою старость.