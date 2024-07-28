Бузовой удалили опухоль: «Лучше сразу вырезать»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Как себя участвует экс-участница шоу «Дом-2»?

Сестре певицы Ольги Бузовой Анне вырезали доброкачественное новообразование — атерому в области уха. Об этом сообщила экс-участница шоу «Дом-2» в своем личном блоге.

Анне Бузовой вырезали атерому. Фото: Instagram* / annabuzova

«Чуток такая похожу. Вырезали атерому. Откуда это все берется, я не знаю, но придерживаюсь мнения, что лучше сразу вырезать, чем терпеть, пока это все разрастется или не дай бог воспалится», — написала Анна.

Со здоровьем у сестры певицы давно не все гладко. В 2020 года она перенесла инсульт. На тот момент ей было всего 32 года. Болезнь резко застала ее врасплох и, как это часто бывает при данном недуге, у нее оказалась нарушена речь. Несколько дней, по воспоминаниям Ольги Бузовой, сестра просто мычала.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что сестра певицы Ольги Бузовой Анна заявила, что они обе бесплодны.

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