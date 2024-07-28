Еще один шаг к окончательному разрыву: Бен Аффлек сделал важную покупку

Фото: www.globallookpress.com / Billy Bennight

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Предано огласке очередное доказательство неминуемого расставания актера и его супруги — Дженнифер Лопес.

Бен Аффлек вложил деньги в недвижимость — актер купил новый дом, в котором, судя по всему, он будет жить не со своей супругой Дженнифер Лопес. Об этом пишет портал TMZ. Ранее, пока актриса отдыхала в Италии, Аффлек покинул их семейное гнездышко. На поиск и обустройство совместного жилища пара потратила немало времени и сил, но в итоге не прожила в нем и года.

Тот дом уже выставлен на продажу, но, похоже, актер не стал ждать сделки и уже купил для себя новый — в одном из самых дорогих районов Лос-Анджелеса, Пасифик-Пэлисейдс. Холостяцкое жилище с пятью спальнями, шестью ванными комнатами, столовыми, гардеробными, кабинетом и прочими излишествами обошлось актеру в 20,5 миллиона долларов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лопес не пригласила Аффлека на вечеринку в честь своего дня рождения. Само мероприятие прошло в стиле американского сериала «Бриджертоны» — с бальными танцами, конным экипажем и даже троном.