У Запада не получится развернуть Азию от России: итоги рабочего визита Лаврова в Лаос

Фото, видео: Sakchai Lalit / ТАСС; 5-tv.ru

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Еще более тревожным моментом для Запада становится связь России и Китая.

Саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии продолжается. На встрече — десять стран участниц АСЕАН и их партнеры по диалогу: слева — запрыгнувшие в последний вагон недельного форума министров иностранных дел — Жозеп Боррель и Энтони Блинкен. Напротив — глава российского МИД Сергей Лавров. Это максимально близкое расстояние, на котором они находились друг от друга. По инициативе Запада было решено отказаться от так называемого фэмили-фото, когда участники плечом к плечу встают, чтобы показать единство. Подробности в материале корреспондента «Известий» Дарьи Сенниковой.

«Картинка такая простенькая без вникания в суть дела западу нужна, чтобы продвигать свой нарратив…» — говорит Сергей Лавров.

Запад снова пытается все сделать по-своему. Для начала: накачать регион натовским оружием — якобы для безопасности.

«Если сюда проникнет НАТО, то Альянс принесет с собой все пороки. Главной его целью является обеспечить доминирование США и их союзников», — отмечает министр иностранных дел РФ.

То, что у Запада только одна цель визита в Лаос — развернуть от России и Китая юго-восточный регион — США и не скрывают. Связка Пекина и Москвы приводит в ужас Вашингтон, который никак не может улучшить ни отношения с КНР, ни положение Украины на фронте.

Итоговая пресс-конференция Сергея Лаврова по визиту в Лаос проходит в тот момент, когда Энтони Блинкен проводит переговоры с Ван И. Список тем для обсуждений с Пекином Вашингтон анонсировал заранее: на повестке — поддержка Китаем России в украинском конфликте и максимально чувствительный для КНР «тайваньский вопрос».

Все понимают: Вашингтон поддерживает принцип одного Китая только на словах. На деле — вооружает Тайвань и проводит на острове учения. Москва, в отличие от Запада, двойные игры не ведет.

Слов на ветер не бросает и Пекин. Журналисты спрашивают Сергея Лаврова о заявлении Дмитрия Кулебы, что Китай якобы выступает за территориальную целостность Украины.

«Он это уже не первый раз говорит. И говорил иногда еще прямо противоположные вещи. Совсем недавно они говорили про переговоры, Зеленский упоминал о готовности, в конечном итоге, сесть за стол с российскими представителями. Я их не слушаю, честно говоря. Что касается китайских инициатив, нам нет нужды с ними знакомиться. Мы их хорошо знаем», — подчеркивает Лавров

Развернуть Азию от России у Запада не получится, хотя бы потому, что здесь готовы искать разные пути решений спорных вопросов. Но тем, кто приехал продвигать блоковую психологию, все равно. Как иллюстрация — недавнее заявление Олафа Шольца: Берлин откажется от размещения у себя американских ракет, если Россия прекратит специальную военную операцию.

«Проблема то не в том, что будут размещены некогда запрещенные наземные системы ракет средней и меньшей дальности. СВО не для этого была организована. И не это вынудило президента принять соответствующие решения. А для того, чтобы ликвидировать угрозы безопасности России, которые создавались на Украине. Одновременно, СВО начиналось для того, чтобы защитить население ДНР и ЛНР, которые, вопреки обязательствам Киева по минским договоренностям, постоянно подвергались обстрелам», — напомнил глава МИД РФ.

Россия не раз подчеркивала: Киев сам запретил себе вести переговоры с Москвой. И пока Зеленский не отменит свой же декрет, манипулировать этой темой бессмысленно. Ведь от диалога Россия не отказывается.