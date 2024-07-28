Очень модный секонд-хенд: дочь Бони покупает поношенную одежду

Боня призналась, что ее дочь от миллионера Смерфита покупает поношенные вещи

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Звезда «Дома-2» в шоке от вкуса и предпочтений наследницы.

Дочь Виктории Бони шокировала ее своими покупками, сделанными во время отдыха в летнем лагере. Приехав домой, Анджелина похвасталась маме одеждой модного бренда, однако та сразу заметила, что вещи не новые. Еще большее недовольство у экс-звезды «Дома-2» вызвала стоимость «обновок».

В личном блоге Боня опубликовала кадры, где рассматривает одежду, которую привезла ее наследница.

«Это все от кутюр, да? И это, как сказать бы, все поношенное? И это стоило 900 евро, серьезно, Анджелина?» — спрашивает удивленная телеведущая.

Подписчикам Боня пожаловалась, что ее дочь, рожденная, на минуточку, от миллионера Алекса Смерфита, где-то заказывает уже поношенные вещи, и говорит, что это «прям топ».

Недавно 44-летняя Боня сама шокировала поклонников, объявив, что решила усыновить ребенка из детского дома, «а может даже двоих». По словам знаменитости, она задумалась об усыновлении еще до рождения Анджелины, но окончательно «созрела» только сейчас. Фанаты скептически отнеслись к идее Бони, усомнившись в том, что она сможет справиться с ребенком из детского дома.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что телеведущая Виктория Боня позволила своей 12-летней дочке сделать пирсинг пупка, чем навлекла на себя критику подписчиков.