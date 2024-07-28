Двенадцать человек погибли при обстреле Голанских высот со стороны Ливана

Фото: www.globallookpress.com / Zhang Tianlang

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Израиль обвинил «Хезболлу» в ракетном ударе по детской площадке в городе Мадждаль-Шамс.

Девять человек погибли в результате обстрела Голанских высот со стороны Ливана. Об этом заявил советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман в Telegram-канале.

По его словам, ракета, выпущенная ливанской шиитской организацией «Хезболла», убила девять израильских детей и подростков на детской площадке в городе Мадждаль-Шамс. Еще свыше 30 человек получили ранения.

По словам Гендельмана, Израиль жестко ответит на удар. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху уже оповещен о случившемся и проводит консультации по вопросам безопасности.

По данным телеканала Al Jadeed, представители шиитской организации отвергают свою причастность к ракетной атаке.

Посольство Саудовской Аравии в Бейруте ранее призвало своих граждан покинуть Ливан на фоне напряженности между Израилем и «Хезболлой».

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Вскоре боевики ХАМАС зашли на территорию еврейского государства, взяв заложников, но израильская армия выдавила их обратно в анклав.

В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам и школам в Газе, а также вблизи лагерей беженцев вызвали осуждение со стороны мировой общественности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Израиле заявили о неизбежности крупномасштабного противостояния между армией Израиля и ливанским движением «Хезболла».