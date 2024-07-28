Попытка шантажа: Азербайджан готовится подать жалобу в МОК

Фото: www.globallookpress.com / Shen Bohan

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Представители страны заявили о нарушении принципа политического нейтралитета на церемонии открытия Олимпиады.

Азербайджан выразил серьезное недовольство комментариями французских телеведущих во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже и готовится подать официальную жалобу в Международный олимпийский комитет (МОК).

«Жалоба готовится. Сейчас уточняется ее текст. Постараемся передать жалобу в МОК уже сегодня», — заявил вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде ТАСС.

Во время парада спортсменов на одном из французских телеканалов прозвучали комментарии, которые Азербайджан расценивает как политически мотивированные. Так, французские комментаторы охарактеризовали прошлый год как «траур по армянскому народу в результате падения Нагорного Карабаха».

Азербайджанская сторона расценила эти комментарии как попытку шантажа и нарушение принципа политического нейтралитета, прописанного в Олимпийской хартии.

К слову, церемония открытия Олимпиады в Париже, которая прошла в пятницу вечером на берегах реки Сены, отметилась рядом казусных ситуаций. Обширную концертную программу не спасло даже наличие известных певцов, среди которых были Леди Гаги и Селин Дион.

Концертная программа собрала в себе «существ» всех мастей и видов. Что там только не показали: и ползающих в неподобающем виде мужчин, и голого бога Дионисия, прикрывающего только интимное место.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как уход Байдена повлиял на конфликт Армении и Азербайджана.