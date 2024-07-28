«Не хочу с ним общаться»: почему отец Децла отрекся от внука

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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После смерти рэпера его близкие пытались наладить отношения, друг с другом, но все закончились очередным скандалом.

Отец рэпера Децла продюсер Александр Толмацкий не желает общаться со своим внуком Антонием и открыто заявляет об этом.

«Кое-что произошло, и я не хочу с ним больше общаться. Если придет ко мне? Я не хочу с ним больше общаться! Больше никогда! У меня есть дети. Не знаю вычеркнул из своей жизни или нет, все-таки он внук. Но я не хочу с ним общаться. Мне неприятно», — заявил Толмацкий-старший в одном из YouTube-шоу.

Надо сказать, что рэпер сам ограничил общение с отцом в последние годы жизни. В итоге его сын впервые увидел звездного дедушку только на похоронах папы. После смерти Децла его родственники пытались наладить отношения друг с другом, однако эти попытки закончились очередным скандалом.

По словам продюсера, внук даже появился у него в доме, однако затем произошло нечто, что еще больше усложнило взаимоотношения.

«Скажем так, мне очень жалко, что у моего сына такой сын. Ну, коротко. Он похож на свою маму. Он больше от нее впитал? Наверное, да. Она ему перепрошила голову. Это был самый сложный возраст, 13 лет, когда он остался без отца. Естественно, так произошло. Бабушка его любит. Она закрывает глаза на то, что происходит с ним», — рассказал продюсер.

В свою очередь вдова Децла Юлия Киселева в эфире одного из шоу на YouTube заявила, что простила своему свекру оскорбления и обвинения в ее адрес. Она посчитала абсурдом то, что Толмацкий-старший обвиняет ее в холодном отношении при том, что сам 15 лет не общался не только с ней, но и со своим сыном и внуком.

При этом, по словам Киселевой, все это не отвернет ее от Александра Толмацкого, которого она не бросит в тяжелые моменты.

Ранее Толмацкий-старший обвинял невестку в смерти сына, а также в том, что Антоний появился на свет не от Децла. Киселева не отступила и прошла ДНК-тест, который подтвердил отцовство рэпера, хотя в свидетельстве о рождении Антония рэпер не был вписан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отец Децла выпустил случайно найденный неизданный трек рэпера, в котором тот намекает на предчувствие скорой смерти.