Спасти не смогли: мужчина стал жертвой обстрела села под Белгородом

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Глава региона Вячеслав Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Устроенный боевиками ВСУ обстрел села Бочковка в Белгородской области унес жизнь мужчины. Об этом глава региона, губернатор Вячеслав Гладков, сообщил в своем Telegram-канале. Прибывшие на место случившегося врачи скорой экстренно забрали пострадавшего в больницу, но довезти до дверей медицинского учреждения не успели — он умер в машине.

«Поступила информация о погибшем мирном жителе в результате обстрела села Бочковка Белгородского района. От полученных ранений мужчина скончался по дороге в лечебное учреждение», — сообщил Гладков.

Губернатор выразил соболезнования родственникам погибшего.

«Очередное горе для нас всех», — подчеркнул он.

По официальной информации, за прошедшие сутки нападению боевиков подверглись десять населенных пунктов в регионе. Три украинских беспилотника удалось ликвидировать с помощью системы ПВО ВС РФ. Всего за прошедшие двадцать четыре часа российская сторона успешно уничтожила 21 вражеский дрон.

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