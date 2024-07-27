«Французы разочаровали»: Авербух прокомментировал открытие Олимпиады в Париже

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; Софья Сандурская / ТАСС; 5-tv.ru

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Спортсмен и продюсер признался, что ожидал от организаторов значительно больше идей и креатива. А на некоторые детали действа ему и вовсе было неприятно смотреть.

Фигурист и продюсер ледовых шоу Илья Авербух признался, что разочарован церемонией открытия летних Олимпийских игр в Париже. По его словам, Франция всегда славилась мастерством организации масштабных спортивных мероприятий. Например, зимнюю Олимпиаду-1992 в Альбервиле Авербух считает своей «настольной книгой», откуда до сих пор черпает креативные решения для собственных шоу. Однако в этот раз французы, по мнению российского фигуриста, «подкачали».

«Было интересно смотреть, как все это (церемония открытия — Прим. ред.) происходит внутри города. Но были и вещи, который, на мой взгляд, терялись с отсутствием единого пространства, каким является стадион. Все стало немножко напоминать очень яркий, красивый фестиваль, в котором потерялась суть: что Олимпиада — это все-таки, в первую очередь, спортивное мероприятие, объединяющее континенты, людей, пришедших соревноваться. Такое было ощущение, что спорт был даже не вторичен, а третичен на всем этом плане», — отметил Авербух в комментарии 5-tv.ru.

Он также обратил внимание на «дико перетянутые» приветственные речи организаторов, которые они с явным самолюбованием произносили по 20 минут. В подобных церемониях, которые смотрят миллиарды людей, и где очень важен темпоритм, такой эгоизм просто недопустим, считает спортсмен.

Кроме того, по мнению Авербуха, организаторы перегнули палку в погоне за толерантностью. Фигурист признался, что на некоторых персонажей церемонии лично ему было неприятно смотреть.

«Считаю, что, так как это все-таки история мирового масштаба и смотрят ее люди разных культур, вероисповеданий и отношения к семейным ценностям, организаторы должны учитывать это и уважать культуры и религии других людей», — подчеркнул Авербух.

Он признался, что «слишком активная атака западных ценностей» мешала ему смотреть и быть включенным в действо, даже несмотря на то, что хореография на церемонии была продемонстрирована высочайшего уровня, и ряд решений были очень интересными. Впрочем, добавил продюсер, было и много «абсолютно дежурных вещей», странных для мероприятия с миллиардным бюджетом.

«В общем, везде есть небольшие вопросы… Если брать глобально, меня, скорее, эта церемония разочаровала. В отличие от той же альбервильской я не вижу, что здесь можно взять на вооружение и сказать: „Мы сделаем как у французов“», — резюмировал Авербух.

Он добавил, что, на его взгляд, российская Олимпиада в Сочи в 2014 году остается на сегодня лучшей в плане организации, задавшей планку качества и креатива на десятилетия вперед.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что французы назвали церемонию открытия Олимпиады в Париже худшей в истории Олимпийских игр.