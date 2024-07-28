«Он хочет, чтобы я жила»: покойный муж оставил певице Натали послание в годовщину смерти

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Знаменитость год пребывала в апатии из-за утраты одного из самых близких людей.

Похоронившая мужа певица Натали готова вернуться к работе над новыми песнями. Артистке потребовался год, чтобы пережить потрясение, связанное с утратой близкого человека.

Минувшим летом звезда 90-х шокировала аудиторию известием о внезапном уходе из жизни своего супруга и по совместительству продюсера Александра Рудина. Долгое время подробности инцидента не разглашались: случайно журналисты выяснили, что музыкальный менеджер не справился с навалившимися на него проблемами и принял фатальное решение. С тех пор певица Натали избрала затворничество как лучший способ побороть накатывающую тоску.

Теперь, по признанию самой певицы, она готовится вернуться на сцену. Финальное решение ей подсказал муж, сообщила она в соцсетях в первую годовщину страшной трагедии.

«Все говорили, напиши песню… Полгода во мне были только звуки звенящей тишины, спазмов и нескончаемых слез… Такие звуки не могут существовать в моих песнях… Но я получила от него послание. И это стало поворотным моментом. Он хочет, чтобы я улыбалась, чтобы строила свое личное счастье, чтобы жила. Скажу честно, не умею это делать без него, но я попробую довериться судьбе и Создателю», — разоткровенничалась звезда под совместным памятным фото.

Точную дату выхода нового трека артистка так и не назвала, но намекнула — релиз не за горами.

Как ранее утверждала сама Натали, последние несколько лет перед страшной развязкой, ее супруг боролся с депрессией, но победить недуг ему было не суждено.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Натали впервые вышла на сцену после гибели супруга.