«Он хочет, чтобы я жила»: покойный муж оставил певице Натали послание в годовщину смерти
Певица Натали сообщила о готовности вернуться на сцену после смерти мужа
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Знаменитость год пребывала в апатии из-за утраты одного из самых близких людей.
Похоронившая мужа певица Натали готова вернуться к работе над новыми песнями. Артистке потребовался год, чтобы пережить потрясение, связанное с утратой близкого человека.
Минувшим летом звезда 90-х шокировала аудиторию известием о внезапном уходе из жизни своего супруга и по совместительству продюсера Александра Рудина. Долгое время подробности инцидента не разглашались: случайно журналисты выяснили, что музыкальный менеджер не справился с навалившимися на него проблемами и принял фатальное решение. С тех пор певица Натали избрала затворничество как лучший способ побороть накатывающую тоску.
Теперь, по признанию самой певицы, она готовится вернуться на сцену. Финальное решение ей подсказал муж, сообщила она в соцсетях в первую годовщину страшной трагедии.
«Все говорили, напиши песню… Полгода во мне были только звуки звенящей тишины, спазмов и нескончаемых слез… Такие звуки не могут существовать в моих песнях… Но я получила от него послание. И это стало поворотным моментом. Он хочет, чтобы я улыбалась, чтобы строила свое личное счастье, чтобы жила. Скажу честно, не умею это делать без него, но я попробую довериться судьбе и Создателю», — разоткровенничалась звезда под совместным памятным фото.
Точную дату выхода нового трека артистка так и не назвала, но намекнула — релиз не за горами.
Как ранее утверждала сама Натали, последние несколько лет перед страшной развязкой, ее супруг боролся с депрессией, но победить недуг ему было не суждено.
Ранее 5-tv.ru писал, что певица Натали впервые вышла на сцену после гибели супруга.