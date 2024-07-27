«Она бесформенная»: 22-летнюю дочь Синди Кроуфорд высмеяли за внешность

Фото: www.globallookpress.com / Billy Bennight

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Девушка попала в объективы папарацци на прогулке в Нью-Йорке.

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайю Гербер раскритиковали в Сети из-за неопрятного внешнего вида. Соответствующие фото и комментарии публикует Daily Mail.

Девушка была замечена папарацци во время прогулки по Нью-Йорку. Для своего повседневного образа она выбрала комфортный для себя стиль, сочетая широкие спортивные штаны серого цвета с черным укороченным топом.

Дополнили образ кроссовки и большая белая сумка-шопер. Кроме того, Гербер спрятала глаза за солнцезащитными очками в модной оправе.

Читатели издания заявили, что дочь знаменитости выглядит плохо и неопрятная одежда скрывает все ее достоинства.

«У этой девушки нет абсолютно никакой формы. И у нее очень высокомерный взгляд»;

«У нее не то тело, чтобы быть моделью. Она бесформенная», — написали интернет-пользователи.

По мнению некоторых комментаторов, Кайя Гербер не обладает таким же очарованием и харизмой, как ее знаменитая мать. И они сомневаются в ее способности стать успешной моделью.

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