«МОК еще помучается»: Захарова высмеяла реакцию комитета на перевернутый флаг

Захарова высмеяла реакцию МОК на инцидент с перевернутым флагом на открытии ОИ

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

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Официальный представитель МИД РФ в пух и прах разгромила мероприятие в Париже.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова была в шоке от увиденного на церемонии открытия Олимпийских Игр-2024 во Франции. Своими впечатлениями она поделилась в Telegram-канале.

Захарова пояснила, что не собиралась изначально смотреть церемонию, однако после увиденных снимков с мероприятия она должна была убедиться, что это был не фотошоп или дипфейк.

Представитель МИД прошлась по всем громким событиям минувших дней в Париже.

В частности, она указала на вопиющий акт сегрегации по отношению к французам, скрытый за красивой картинкой. Так, буквально за сутки до начала церемонии появились сообщения, что до нее не допустят некоторых французских атлетов.

Причиной такого запрета стали традиционные костюмы, в которых участвуют спортсмены. Например, одной из «жертв» такой политики стала французская легкоатлетка Соункамба Силла.

Кроме того, в день открытия Игр Францию поразил транспортный коллапс. Естественно. Во всем были виноваты загадочные «злоумышленники».

Захарова назвала саму церемонию открытия нелепой, но зрителям пришлось страдать не только от увиденного, но и от погоды: они часами сидели под проливным дождем.

Почему организаторы не позаботились о навесах или о разгоне облаков, Захарова не понимает. Более того, расстановка мест не позволяла никому даже при всем желании разглядеть все происходящее.

Кто знает, возможно на то и был расчет, ведь тогда зрители не увидят большое количество косяков и ошибок со стороны организаторов. Например, когда перепутали сборные КНДР и Республики Кореи.

Вишенкой на торте стал рэпер-наркоман Снуп Догг, который нес олимпийский факел под матерные слова на английском языке и перевернутый вверх тормашками флаг Игр.

После этого представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заверил всех, что перевернутый флаг — это «не конец света».

«Согласна, это только начало, и МОК еще помучается», — ответила на это высказывание официальный представитель МИД РФ

Захарова также припомнила ЛГБТ*-перфоманс, где участники буквально «глумились над святым для христиан сюжетом — Тайной вечерей — последним ужином Христа».

«Апостолов изображали трансвеститы. Видимо, в Париже решили, раз олимпийские кольца разноцветные, можно все превратить в один сплошной гей-парад», — пишет она.

Ранее 5-tv.ru писал, как Валуев разгромил Олимпиаду 2024 года.

* — ЛГБТ-движение запрещено в России и признано экстремистским.