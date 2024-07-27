«Оно рвет сердце»: редкое архивное фото Заворотнюк от дочери растрогало Сеть

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Анна нашла способ бороться с болью от утраты близкого человека.

Последние пять лет звезда сериала «Моя прекрасна няня» Анастасия Заворотнюк боролась с раком мозга. В непростое для артистки время ее покой оберегали самые близкие люди — супруг Петр Чернышев, мама Валентина Борисовна и старшие дети — Анна и Майкл. До последнего момента Заворотнюк-младшая старалась укрывать подробности состояния матери, но после смерти, отмечают фолловеры, модель будто прорвало.

На днях Анна Заворотнюк опубликовала новое, редкое фото актрисы из семейного архива, на котором показала, какой она помнит родительницу до всех страшных событий.

В кадре знаменитость выглядела особенно счастливой и умиротворенной: лицо актриса прятала под широкополой шляпкой. От изнуряющей болезни в тот период на лице Заворотнюк не было и следа. Снимок Анна сопроводила трогательной подписью.

Дочь Анастасии Заворотнюк показала ранее неопубликованное фото матери. Фото: Instagram* / anna_zavorotnyuk

«24 июля. Сквозь года. Любимая моя», — написала она.

Редкий снимок тут же нашел отклик в сердцах поклонников актрисы. На просторах соцсети комментаторы массово посочувствовали семье и почтили память знаменитости.

«Это фото рвет сердце», «Любимая наша, светлая память», «Семейные воспоминания бесценны», «Крепитесь, Анна! Время не лечит, но притупляет боль», «До сих пор горько на душе», — сошлись во мнениях они.

В последнее время семья Заворотнюк переживает крайне непростые времена: к боли утраты добавились судебные тяжбы.

Ранее 5-tv.ru писал, что вдовец Анастасии Заворотнюк, Петр Чернышев, судится за квартиру телезвезды.

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