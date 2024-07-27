Парад состоится: Путин подписал указ о проведении торжеств в День ВМФ

Путин подписал указ о проведении парада в День ВМФ

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

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Вечером 28 июля в Санкт-Петербурге состоится артиллерийский салют.

Президент России Владимир Путин одобрил шествование парада в честь Дня Военно-морского флота в 2024 году в Санкт-Петербурге. Об этом сказано в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Праздничные мероприятия по случаю Дня ВМФ проводят во множестве городов по всей России — от Новороссийска до Санкт-Петербурга. В этом году Путин традиционно утвердил проведение Главного военно-морского парада и торжественный салют.

«Возложить подготовку и проведение Главного военно-морского парада на Министерство обороны Российской Федерации и другие федеральные органы исполнительной власти, определяемые Правительством Российской Федерации», — сказано в документе.

Указ вышел в субботу, 27 июля. С этого момента он считается действительным. Правительство Санкт-Петербурга призвали к оказанию помощи в организации мероприятия.

День Военно-морского флота в России отмечают в последнее воскресенье июля с 2006 года, когда его внесли в список профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах РФ.

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