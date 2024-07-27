Выгнал Алсу из дома? Адвокат Абрамова раскрыл детали скандала с квартирой

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Ранее появилась информация о том, что певицу не пустили даже на парковку ЖК.

Адвокат бизнесмена Яна Абрамова Александр Добровинский опроверг информацию о том, что певица Алсу не смогла попасть в собственную квартиру и заехать на парковку ЖК, в котором проживала семья. Об этом он сообщил в беседе с 5-tv.ru.

«Никаких ограничений на доступ как Алсу Ралифовны, так и ее автомобиля, никогда не было наложено. Управляющая компания ЖК может подтвердить использование Алсу этой квартиры в те дни, когда она находится в России», — объяснил Добровинский.

Он также сообщил, что недостоверная информация была распространена «недобросовестными журналистами», которые не «удосужились» проверить эти данные.

Ранее в СМИ появились новости о том, что якобы Ян Абрамов дал распоряжение работникам ЖК не пускать Алсу в собственную квартиру, а также запретил пропускать ее машину на парковку. И певица была вынуждена обратиться в суд, чтобы восстановить право на проживание в своей квартире.

В июне этого года Алсу подала на развод с мужем после 18 лет брака. Разлад в семье поразил поклонников и стал причиной массы слухов. В частности, фанаты уверены, что Абрамов часто изменял знаменитой супруге. Разлучницей пары поклонники считают Анастасию Решетову. Косвенно это всячески подтверждала и сама певица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Решетова пожаловалась на травлю из-за развода Алсу.