Су-34 ВКС РФ потерпел крушение в Волгоградской области
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Фото: © РИА Новости / Александр Вильф
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Экипаж катапультировался, все живы.
Су-34 ВКС РФ потерпел крушение в Волгоградской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Уточняется, что самолет упал при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Экипаж успел катапультироваться, угрозы жизни летчиков нет.
Также сообщается, что на земле разрушений и жертв в результате падения Су-34 нет. Самолет потерпел крушение в безлюдной местности, боекомплект на его борту во время полета отсутствовал.
Причиной падения предварительно названа техническая неисправность. На месте крушения самолета работает комиссия ВКС России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что при выполнении планового рейса в Калужской области потерпел крушение вертолет Ми-28 ВКС России.