Фото: Reuters / Evgenia Novozhenina

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Венгерский премьер признался, что сам был удивлен пророссийской позиции стран мусульманского мира.

Весь мир вопреки указанию Запада выступить против России понемногу стал ее поддерживать. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своей речи в румынском городе Бэиле-Тушнад.

«Запад отдал указание, чтобы мир занял позицию против России и поддержал Запад на моральной основе. В реальности, наоборот, понемногу все поддерживают Россию», — сказал политик.

По словам Орбана, он не удивился поддержке России со стороны Китая и КНДР, однако пророссийская позиция Ирана, Индии, Турции и мусульманского мира стала для него неожиданностью.

На днях глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Европейский союз открыть каналы связи с Россией, сохраняя в то же время контакт с Украиной.

По словам дипломата, стратегия Европы, которая в основном копировала американскую в последние два с половиной года, была провальной. Санкции ударили по европейской экономике больше, чем по российской, а поставки оружия Украине не изменили ситуацию на поле боя.

Венгрия выступает за нормальный диалог по конфликту на Украине, и из-за своей миролюбивой позиции находится в опале на Западе, особенно после визитов венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Москву и Пекин.

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