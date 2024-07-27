Шоу уродов и воровство: с чего начались Олимпийские игры 2024

Фото: Mohammed Badra / ТАСС

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Церемония открытия стала пропагандой аморальных взглядов.

Церемония открытия Олимпиады в 2024 году, которая проходила в Париже, стала настоящим позором, который никто не ожидал.

В этой ситуации не только российские, но и иностранные пользователи в сети сошлись во мнении, что Олимпийские игры можно смело назвать сборищем «фриков» и плевком в сторону моральных ценностей.

Международный олимпийский комитет (МОК) хотел унизить спортсменов из России и Белоруссии, которые вынуждены состязаться с остальными игроками под нейтральным флагом, но погубил самого себя.

Как некогда масштабное мероприятие, за которым наблюдал весь мир, вдруг скатилось на грязное дно реки Сены — читайте в материале 5-tv.ru.

Шоу уродов

Церемония открытия прошла в пятницу вечером на берегах реки Сены. Обширную концертную программу не спасло даже наличие известных певцов, среди которых были Леди Гаги и Селин Дион.

Сначала зрители промокли под приливным дождем и наблюдали за всем мероприятием с берегов и мостов, чтобы было не очень удачной идеей, так как ничего толком рассмотреть не получалось.

Мероприятие было изначально предназначено для трансляции и наблюдения с помощью больших экранов, но, конечно, такие удобства не организовали.

Первой на «сцену» вышла Леди Гага, которая исполнила композицию Mon truc en plumes вместе с ансамблем кабаре Мулен Руж. Но большинство гостей так и не смогли нормально разглядеть выступление кроме яркого сочетания розового и черного.

Певица выступала на ступеньках набережной без специального освещения и звуковых аппаратов, а из-за дождя все поверхности намокли и один из танцоров упал во время шоу.

Появлением флага Игр было довольно зрелищным, всадник на железном коне пересек реку и вручил его для поднятия на флагштоке.

Но даже в таком главном событии организаторы не смогли сделать все правильно, ведь флаг сначала был поднят в перевернутом виде

Многие пользователи, несмотря на обилие красок и света, отметили, что вся церемония проходила слишком затянуто и многие успели устать.

«Бесконечная процессия лодок скучна и бессмысленна. Интересная идея — привезти спортсменов по воде, но на практике это выглядит ерундой. Такая упущенная возможность на таком потрясающем фоне!

Более 80 лодок медленно проплыли по реке под проливным дождем. Теперь понятно, почему подобную процессию не устраивали никогда раньше», — рассказал британский телепродюсер Джейсон Рид

И даже бы это не так плохо отразились на церемонии открытия, как концертная программа, поразившая тем, что собрала «существ» всех мастей и видов.

На балконах замка Консьержери, где во времена французской революции содержались политические заключенные, выступили металлисты Gojira.

В окнах стояли фигуры с отрубленными головами, среди них была и Мария-Антуанетта, чью голову отрубили на гильотине во времена французской революции.

Апофеозом «кринжа» стала имитация монументальной росписи Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Только там вместо Христа и его учеников стояли разодетые в яркие костюмы неформалы, которые странно кривлялись.

На небольшом пьедестале выступали и другие страшные личности в развратных одеждах. Что там только не показали: и ползающих в неподобающем виде мужчин, и голого бога Дионисия, прикрывающего только интимное место, и даже имитацию полового акта.

Однако, несмотря на продвижения среди иностранного общества культа толерантности ко всему и всем, многие известные персоны не оценили такого жеста.

Мнение людей

Яростным критиком церемонии выступила депутат Европарламента Марион Марешаль, племянница лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

«Мы отчаянно стремимся прославить ценности спорта и красоту Франции посреди такой топорной пропаганды woke-культуры. Это говорила не Франция, а левое меньшинство, готовое на любую провокацию», — написала она в своем личном блоге.

Негативно отреагировали политики из США, которые не поняли, почему организаторы игр посчитали, что насмехаться над христианами будет уместным.

«Это было крайне неуважительно по отношению к христианам», — написал американский миллиардер Илон Маск о пародии на «Тайную вечерю».

В комментариях столкнулись представители разных мнений, яростные защитники убеждали нормальных людей, что те не поняли направления «современного» искусства. Однако, как в случае с международным конкурсом «Евровидение», современное искусство подразумевало лишь пошлую картину.

«Слоган Олимпийских игр — «быстрее, выше, сильнее», поэтому нормально предположить, что в церемонии открытия Олимпиады будет представлено все самое лучшее.

Но в Париже пошли в другую дверь, показав, что «быстрее, выше, сильнее» — это прошлый век; настала эра кринжа, умноженного на треш.

Если вы не смотрели церемонию открытия, то представьте себе для начала самое худшее, что вы можете себе представить, а потом посмотрите запись трансляции, и вы увидите, что дно гораздо глубже, чем это можно себе представить», — прокомментировал церемонию открытия православный священник Павел Островский в социальных сетях.

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что этот концерт стал деградацией мирового олимпизма.

«Дух честных состязаний вытеснила атмосфера политиканства и наживы. Демонстрация моральной и физической красоты атлетов сменилась пропагандой вседозволенности и извращений.

У подобных Олимпиад нет перспективы, будущее за соревнованиями, где не будет места дискриминации и делячеству», — подчеркнул Миронов.

Причем в таком «искусстве» не оставили место главному событию, ради которого собралось столько много людей — спорту.

Понятно, что концерт это все для ярких эмоций и красок, но, как полуголый мужчина и сборище неформалов могут напоминать спорт — неизвестно.

Проблемы начались еще до Игр

Казалось все намекало на то, что церемония не должна была начаться. То погода устроила неприятный сюрприз, то ситуация с железнодорожными линиями не позволила многим людям добраться до Парижа вовремя.

Недовольны были не только иностранцы, но и французы. Под шквалом критики оказались и цены на билет, учитывая, что никаких нормальных условий за свои деньги люди не получили, чтобы насладиться зрелищем.

Гостям церемонии открытия Игр пришлось стоять в длинных очередях. В том числе потому, что многие входы на трибуны открывались на час позже запланированного срока из-за нехватки сканеров у контролеров. Что сильно затруднило проверку большого количества входных билетов.

С настоящей проблемой столкнулись спортсмены, которые собирались выступить на Играх.

Гости из Китая не привыкли к таким плохим условиям, которые поджидали их во Франции. Они возмущались отсутствию кондиционеров в ужасную жару не только в общественном транспорте, но и в гостинице.

Другая проблема заключалась в отсутствии еды. То спортсменам выдавали испорченное мясо, то в ресторанах не смогли приготовить даже элементарных блюд.

Несмотря на то, что бюджета было потрачено очень много, люди не поняли, на что действительно ушли деньги.

Депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что проблема заключается в прогнившей системе Европы.

«Видимо, привычка воровать бюджеты есть не только у киевского режима. Ну а что касается моего мнения о самой Олимпиаде, скажу так: слава богу, что наша страна не участвует в этом позоре», — отметил парламентарий.

Также большинство спортсменов и гостей столкнули с актом бандитизма в Париже.

По словам многих пользователей сети, город напоминал не красивое место, а устланными ограждениями мелкие улицы, из-за чего добраться на такси не предоставлялось возможным.

Ситуацию не улучшили и постоянные митинги, которые французы не захотели отменять даже ради Игр.

Париж уже давно занимает ведущие позиции в рейтинге самых небезопасных городов Европы. И Игры только доказали, что ничего со временем не исправилось.

Жертвой грабителей стал футболист сборной Аргентины Тьяго Альмада. Оказывается, его дорогие вещи украли, когда он отсутствовал на тренировке.

Кроме этого, пострадал экс-главный тренер ЦСКА Артер Антунес Коимбра, известный в футбольном мире по имени Зико. Неизвестные набросились на машину, куда он сел и вынесли его вещи вместе с деньгами.

Пострадали от воров и сборная Австралии по велоспорту. Преступники украли из фургона почти все снаряжение и одежду команды.

Однако ближе к Играм возникли не только грабежи, но и насилие. В числе преступлений было групповое изнасилование и ограбление гражданки Австралии.

При этом многие выступают против участия израильтян в Играх. Член парламента от партии «Непокоренная Франция» Томас Портес заявил, что ни спортсменам, ни зрителям из этой страны не рады в Париже.

Хоть сборные Палестины и Израиля допустили до участия в Олимпийских играх, но местные жители реагировали на них по-разному.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что сессия Международного олимпийского комитета (МОК) проголосовала за проведение зимней Олимпиады 2034 года в американском городе Солт-Лейк-Сити.