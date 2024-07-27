Еще две жертвы: новые подробности в деле отравителя из Балашихи

Стало известно о еще двух жертвах отравителя из Балашихи

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

25-летнего Артема Миссюру задержали неделю назад. Подозреваемый подсыпал родителям в продукты сильнодействующие химические вещества.

В деле отравителя из Балашихи, который пытался убить родителей, появились еще два эпизода покушения на убийство. Об этом стало известно источнику 5-tv.ru.

За 2024 год 25-летний Артем Миссюра уже дважды травил знакомых людей. Первый раз его жертвой стала 26-летняя девушка.

Известно, что 13 января подозреваемый устроил дома небольшую вечеринку со своими приятелями. Злоумышленник подлил жертве в коктейль этиленгликоль, в результате у девушки произошел инсульт и ее срочно поместили в реанимацию.

В начале мая, по предварительным данным, Миссюра пришласил в гости брата этой девушки. Он угостил его крабовым салатом, в который заранее добавил соли нитрата бария. К счастью, обе жертвы выжили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что серийный отравитель из Балашихи сознался в убийстве друга. Следствие подозревает, что он может быть причастен еще к шести отравлениям и двум смертям.