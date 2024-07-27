«Это дно Сены»: Захарова прокомментировала открытие Олимпийских игр

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

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Власти Франции необоснованно дискредитируют граждан РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала открытие Олимпиады во Франции «масштабным провалом». Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

Вчера в Париже состоялась церемония открытия масштабных и значимых спортивных состязаний. Но в этот раз оно прошло феерично не в лучшем смысле. Массовые ошибки организации были видны невооруженным взглядом, а отношение к российским журналистам и просто гражданам — ужаснуло.

«Это не дно. Это дно Сены», — написала Мария Захарова.

Она отметила, что незадолго до открытияи задержал повара русского происхождения. Его обвинили в разведывательной деятельности, что, естественно, необоснованно.

Власти Франции систематически дискредитируют граждан РФ. Не так давно стало известно, что журналистам «Известий» отказали во въезде в страну для освещения Олимпиады.

Провалом Захарова также назвала масовое скопление крыс на улицах города, то, что олимпийский факел нес рэпер Снуп Догг, который употребляет наркотические вещества и ошибку в представлении команд сборных КНДР и Республики Кореи. Их перепутали местами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что олимпийский флаг перевернули на церемонии открытия Игр в Париже.