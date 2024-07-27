ВС РФ освободили населенный пункт Лозоватское в ДНР

Дарья Евстрахина 6 0
ВС РФ освободили населенный пункт Лозоватское в ДНР
Срочная
новость

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Тема:
Победы ВС РФ сегодня
Тема:
Спецоперация

Перейти в Дзен Есть новость?
Присылайте »

Бойцы заняли более выгодные рубежи.

Российские военные полностью освободили населенный пункт Лозоватское в Донецкой Народной республике (ДНР). Об этом сообщает Министерство обороны РФ в ежедневной сводке о ситуации в зоне спецоперации за сутки.

«Подразделения группировки войск „Центр“ активными действиями освободили населенный пункт Лозоватское Донецкой Народной Республики», — сообщается в брифинге.

Кроме того, нанесено поражение формированиям шести бригадам ВСУ, а также успешно отражены три контратаки трех штурмовых групп боевиков. Вражеские потери составили 425 единиц живой силы.

Новости партнеров

Новости СМИ2