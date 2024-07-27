«Нож или кислота»: принц Гарри в панике от возможного покушения на Меган

Фото: www.globallookpress.com / I-Images

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Он запрещает жене лететь в Великобританию, так как беспокоится за ее жизнь.

Принц Гарри сообщил, что на его жену Меган Маркл могут совершить покушение на убийство, если она прилетит в Великобританию. Пугающее заявление он сделал на телеканале ITV.

Проблема, по словам принца, заключается в том, что британские журналисты постоянно «делают монстра» из его супруги, и такие статьи могут толкнуть психически больного человека на страшное преступление. Именно поэтому, по его словам, они избегает поездок на родину Гарри.

«Хватит одиночки, который это прочитает и решит действовать на основе прочитанного. Нож ли там будет или кислота, но все это вызывает у меня серьезные опасения. Это одна из причин того, почему я не хочу привозить свою жену обратно в эту страну», — сообщил сын Карла III.

В целом, возможно, что это даже не пустые слова. Несколько лет назад экс-офицер полиции Нил Басу заявлял, что в адрес Меган и Гарри поступали серьезные угрозы. Британские правоохранительные органы даже брались за расследование.

Сейчас же на настоящую государственную охрану в стране принц не рассчитывает, так как супруги публично получили от правительства Соединенного Королевства заявление. Оно гласило, что муж с женой после отъезда в США не имеют права на безопасность, которая финансируется налогоплательщиками. Принц подавал иск в суд, но свое решение ведомство не изменило.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что известно о тайных посланиях принца Гарри к Кейт Миддлтон.