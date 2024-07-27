«Любила как умела»: Голубкина раскрыла тайны развода с Николаем Фоменко

Фото: Куров Александр / ТАСС

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Экс-супругу не нравилось проявление чувств артистки. Что в итоге стало последней каплей в море терпения?

Актриса Мария Голубкина развелась с мужем Николаем Фоменко из-за несовпадения характеров. Об этом артистка заявила в эфире шоу на одной из интернет платформ.

Звезда влюбилась в Фоменко будучи еще подростком. Его творчество захватывало и притягивало ее. В 16 лет Марии удалось поработать вместе с Николаем на одной площадке, но на этом их взаимодействие закончилось на долгих пять лет. В 21 год Голубкина вновь встретила Фоменко и больше они не расставались. Пара поженилась, но счастливого брака не сложилось.

Звезды разошлись спустя 12 лет совместной жизни. Какое-то время обиженная Мария заявляла, что все произошло из-за измен супруга, ведь не секрет, что Николай даже жил с другой женщиной какое-то время. Но после длительного времени актриса изменила свое мнение.

«Я его любила, но любила как умела. Когда разводились, сказала ему: «Я тебя любила». И услышала: «Но ты меня не так любила», — вспомнила Голубкина во время беседы с Еленой Хангой.

Мария также поделилась, что последние несколько лет перед разводом были невероятно тяжелыми. Она много и тяжело работала, при этом занималась воспитанием детей. В то время как дома царила нездоровая атмосфера. Пара постоянно ругалась и унижала друг друга.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Голубкина раскрыла имя биологического отца.